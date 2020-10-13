Подольская призналась, какой вес набрала во время беременности

Москва, 13 октября. Певица Наталья Подольская ждет второго ребенка от музыканта Владимира Преснякова. Она заявила в Instagram, что за время беременности набрала больше 11 килограммов.

Подольская честно рассказывает о том, как протекает ее беременность. В свои 38 лет будущая мама выглядит очень молодой и подтянутой. Ее совсем не портит беременность.

«Знаете, сколько я вешу? Я сегодня взвесилась. Я набрала одиннадцать-сто!» — сказала Подольская.

Видно, что певица не отказывает себе в еде и не стесняется изменений фигуры. Она с юмором пишет о собственной талии, которая стала на два размера «прекрасней».

Поклонников радует, что Подольская не закрывается от фанатов, как делают другие звезды. Она почти каждый день публикует фотографии со своих прогулок по Москве.

Звезда ходит в театр, на выставки художников, гуляет с детьми своей сестры, проводит время с семьей. На улице и в общественных местах она всегда носит маску.

«Легкой вам беременности и родов. Не слушайте никого, кроме вашего врача, что вам вредно в вашем положении», — посоветовала подписчица. «Наташа, просто супер беременность идет. Наташа, все правильно, самое главное — безопасность матери и будущего малыша. Никого не слушай, все правильно, что надела маску. Самое главное — здоровье и не волноваться!» — пожелал другой поклонник. «Зачем ходить на выставки в положении, когда кругом эпидемия. Вот я этого не пойму. Может лучше посидеть немного дома», — волнуется подписчик.

Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская состоят в браке с 2010 года. У них растет сын Артемий. У музыканта есть старший сын от брака с певицей Кристиной Орбакайте — 29-летний Никита.