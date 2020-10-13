Гинцбург отреагировал на приостановку испытаний вакцины Johnson & Johnson

Москва, 13 октября. Американская компания Johnson & Johnson, которая приостановила испытания вакцины из-за болезни одного из добровольцев, должна разобраться и предоставить информацию, заявил РИА Новости Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

«Они [специалисты американской компании] должны разобраться и опубликовать какую-то информацию, потому что нам с вами ничего не известно ни про этого испытуемого, ни про его предыдущие заболевания, ни про возраст. Абсолютно никакой информации нет — только то, что испытания приостановлены», — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины против коронавируса из-за выявленной «необъяснимой болезни» участника испытаний. Сообщалось, что вакцина вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний, указал «Ридус».

В конце сентября компания приступила к третьему этапу испытаний препарата, сообщил «Мир 24». Специалисты должны будут изучить безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения коронавируса.