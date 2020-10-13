Володина раскрыла причину исчезновения из шоу «Давай поженимся!»

Москва, 13 октября. Астролог Василиса Володина, известная по шоу «Давай поженимся!», раскрыла причину исчезновения с телеэкранов. На своей странице в Instagram она объяснила подписчикам, почему не вернулась на передачу после карантина.

46-летняя Володина уже полгода не появляется в «Давай поженимся!» — она ушла в неоплачиваемый отпуск, боясь заразиться коронавирусом. Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжают работать над новыми выпусками, но теперь зрителей в студию шоу не приглашают. Из-за отсутствия Володиной участники остались без гороскопов, которые ранее астролог зачитывала желающим обрести вторую половинку.

Как пишет KP.RU, Володина предлагала записывать гороскопы дистанционно и выпускать их в эфир, однако данную инициативу встретили отказом. Видимо, руководство считает, что это не соответствует формату передачи. При этом выходить в эфир дистанционно Володиной предлагают даже поклонники.

«Вы же могли бы дистанционно подключаться и говорить прогноз по гороскопу и совместимости участникам, было бы здорово!» — отметила одна из подписчиц астролога.

«Я тоже так считаю. Но не продюсеры программы», — ответила Володина.

Давать однозначный ответ на вопросы о сроках возвращения в студию Первого канала астролог пока отказывается, ведь никто не знает, когда завершится пандемия. Кроме того, Володина, скорее всего не испытывает недостатка в деньгах, несмотря на временный уход из «Давай поженимся!», поскольку она продолжает прилично зарабатывать на гороскопах. Как стало известно СМИ, желающему получить консультацию от именитого астролога придется заплатить от 70 до 150 тысяч рублей.