Басков, Агутин и Навка зажгли на дне рождения Жасмин

Москва, 13 октября. Певица Жасмин в честь своего 43-летия устроила шикарную вечеринку в одном из лучших заведений столицы. На празднике были замечены Любовь Успенская, Татьяна Навка, Леонид Агутин, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса. Фото и видео с торжества опубликовала в своем Instagram фигуристка Татьяна Навка.

Знаменитая спортсменка одной из первых трогательно поздравила подругу.

«Моя прекрасная, талантливая, самая веселая и энергичная, такая внимательная и понимающая подруга, пусть в твоей жизни в небе всегда светят: солнце успеха, луна любви и миллиарды звезд таланта, которыми ты наделена! Будь счастлива!» — написала в своем блоге прославленная спортсменка.

Навка и другие звезды весь вечер публиковали отчеты о праздновании в историях Instagram. Свои лучшие хиты для именинницы исполнили Любовь Успенская, Катя Лель и Николай Басков.

В ответ артистка поблагодарила своих гостей за хорошее настроение и позитивные эмоции.

«Счастье! Спасибо всем вам, мои дорогие, вы сделали мой день еще более светлым, счастливым, полным радостных надежд и ожиданий»,— обратилась звезда к аудитории.

Недавно свое 68-летие отпраздновал президент РФ Владимир Путин. Он принимал многочисленные поздравления от всех граждан страны, в том числе и от звезд российского шоу-бизнеса. В частности, теплое и исполненное благодарности обращение к президенту опубликовала на своей странице певица Ольга Бузова. Сам же Путин подчеркнул, что, по его мнению, отмечать день рождения стоит среди близких и друзей. Должностное положение тут роли не играет.