Националистка Витко пожаловалась в СБУ из-за буквы «с»

Одесса, 13 октября. Националистка Ярослава Витко заявила в Facebook, что направила в Службу безопасности Украины (СБУ) жалобу на предвыборную агитацию отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Одессе. Активистку возмутила вторая буква в написании названия города.

Витко — активистка движения «За защиту украинского языка». В свое время пост главы пресс-службы Одесского национального медицинского университета она получила благодаря скандально известной Ульяне Супрун, занимавшей должность и.о. министра здравоохранения Украины.

Националистка пришла в негодование из-за того, что отделение партии написало в своей агитации слово «Одесса» на русском языке с двумя буквами «с».

«Сегодня направила заявление в Службу безопасности Украины за разжигание межнациональной розни и публичные призывы к изменению конституционного строя в избирательной агитации одесского ОПЗЖ», — объявила она.

Напомним, власти страны взяли курс на тотальную украинизацию после госпереворота в 2014 году. Депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что притеснения русскоязычных граждан на Украине могут привести к протестам, стычкам и, в конце концов, к гражданской войне.

Ранее украинская националистка Лариса Ницой пожаловалась на то, что население Львова «стремительно русифицируется». Женщину возмутило, что на улицах города все чаще можно услышать русскую речь. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью ФАН назвал этот процесс совершенно естественным и напомнил, что во Львове исторически были сильны позиции русского языка.