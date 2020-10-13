Представитель ВОЗ считает, что второй волны пандемии коронавируса нет

Москва, 13 октября. Исходя из видов и форм коронавируса, можно судить об отсутствии второй волны пандемии COVID-19. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан, пишет РИА Новости.

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала она на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

По словам Ницан, в настоящее время в некоторых странах наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, а в некоторых странах, наоборот, идет снижение.

«Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение числа заболевших», — добавила представитель ВОЗ.

Эксперт также обратила внимание на то, что коронавирус — болезнь очень угрожающая. Поэтому несмотря на то, что только 5% населения в мире заболели COVID-19 критическим образом, эти люди «очень сильно страдают», и их жизнь находится под угрозой.

Ранее в ВОЗ назвали главный источник заражений коронавирусом, пишет Ura.ru. Наиболее опасными являются замкнутые помещения с большим скоплением людей.

Напомним, в России за последние сутки выявили 13 868 новых случаев коронавируса, что стало новым рекордом по числу заболевших за день. А число выявленных случаев коронавируса в стране за все время пандемии возросло до 1 326 178. Скоро в России зарегистрируют вторую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Предполагаемая дата регистрации — 15 октября 2020 года.