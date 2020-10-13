Врач рассказала о пользе кефира во время пандемии коронавируса

Москва, 13 октября. Регулярное употребление кефира и других кисломолочных продуктов способствует укреплению иммунитета, что полезно, в том числе, во время пандемии коронавируса. Об этом заявила в разговоре с «Ридусом» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Медик объяснила, что кисломолочные продукты не только помогают организму противостоять вирусам, но также благоприятно влияют на пищеварение и ночной сон. Они способны успокоить нервную систему.

Русакова посоветовала употреблять кефир за полчаса до сна и выбирать напиток 3,2% жирности.

«Важно, чтобы кисломолочные напитки были разнообразными, то есть не только кефир пьете, но и чередуете его с ряженкой и йогуртом», — уточнила она.

Диетолог отметила, что у кефира, как и многих продуктов, есть противопоказания. Людям с повышенной кислотностью желудка она рекомендовала выбирать недавно произведенный продукт. При хранении повышается его кислотность.

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