Вассерман объяснил появление в трусах в эфире НТВ

Москва, 13 октября. Политический консультант, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил свое появление в нижнем белье в эфире телеканала НТВ. Он заявил «Политике Сегодня», что выбрал в качестве одежды только трусы, так как это максимально комфортно.

«Дело в том, что на моем рабочем месте установлено столько разного оборудования, что, когда оно одновременно задействуется, мне жарко. И я действительно хожу в нижнем белье и зачастую даже выхожу встречать гостей в таком виде», — прокомментировал он.

Вассерман отметил, что в таком виде его регулярно видят разные телерепортеры, при этом большинству из них «хватает совести» не вставлять в эфир эти случайные кадры. Интеллектуал считает, что сотрудники НТВ больше всех «заинтересованы в «клубничке».

Знаменитость удивило то, что его фигура привлекла такое внимание российских зрителей. Тем не менее, появление на федеральном телеканале в столь пикантном образе не расстроило телеведущего.

«Если честно, я не особо возражаю. Я думаю, что моя стройная тушка не настолько эффектна и эротична, чтобы кого-то беспокоить. Разу уж эти кадры попали в репортаж, то и бог с ними», — заявил Вассерман.

Он также сообщил, что не держит обиды на НТВ и не исключает дальнейшего сотрудничества с этим каналом. Он объяснил это с философской точки зрения, отметив, что желание или необходимость публиковать подобные провокационные кадры является «скорее их несчастьем, чем моим».

Ранее Анатолий Вассерман назвал ковидиотизмом заражение американского президента Дональда Трампа коронавирусом и пожелал ему и супруге скорейшего выздоровления.