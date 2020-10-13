Сексолог назвала три признака измены

Санкт-Петербург, 12 октября. Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина объяснила, когда стоит начать подозревать партнера в измене. Три главных признака она назвала на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».

«Я могу сказать, что, конечно, против измен. Но, к сожалению, бывает так, что, как в народе говорят, левак укрепляет брак. Но дело в том, что можно решить этот вопрос и без измены», — пояснила Перелыгина.

Сексолог рассказала о трех признаках измены.

«Как узнать, изменял ли партнер? Конечно, если у вас выработались уже какие-то стереотипы в вашей жизни, и вдруг ваш партнер начинает делать что-то особенное, то можно задуматься на эту тему. Возможно, надо быть внимательнее к своему партнеру и вместе с ним развиваться в этом направлении, а не ждать, что он уже пойдет куда-то и сделает что-то без вас», — сообщила эксперт.

Второй признак возможной измены, по мнению клинического психолога, — усиленное внимание к собственному внешнему виду.

«Мужчины покупают себе новые трусы, носки. Странно, если раньше такого не наблюдалось, а тут обновлен полностью гардероб нижнего белья. Стоит задуматься. Женщины, конечно же, ходят к косметологу. Опять же покупают обновки себе — нижнее белье, туфельки новые, духи. То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила и вдруг начала», — отметила Елена Перелыгина.

По словам сексолога, третий признак измены — нереальный блеск в глазах.