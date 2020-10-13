В России продавец не смогла отличить духи Gucci от освежителя воздуха

Москва, 13 октября. Российский продавец не смогла отличить духи Gucci от освежителя воздуха. Интересный момент снял на видео тиктокер Давид Мелкумян.

Блогер пришел в магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» в одном из торговых центров и решил проверить на компетентность местных продавцов-консультантов.

На видео Мелкумян брызгает освежителем воздуха на полоску для пробников духов. После этого он подошел к консультанту и попросил определить бренд парфюма.

Женщина оценила запах и уверенно заявила, что это аромат марки Gucci из линейки Gorgeous Gardenia. Она подвела блогера к стойке Gucci, брызнула названными духами на полоску и предложила Мелкумяну послушать запах.

«Цветочный?» — спросил блогер.

«Да», — уверенно ответила консультант.

Видео оригинальной проверки завирусилось в Сети. На момент написания новости у ролика почти 532 тысячи лайков и около четырех тысяч комментариев.

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