Мурашко назвал сроки регистрации второй российской вакцины от COVID-19

Москва, 13 октября. Вторая вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» может быть зарегистрирована уже на этой неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «Вечерняя Москва».

По словам министра, работа над вакциной практически закончена.

«Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», — сказал Мурашко на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Ранее глава «Вектора» Ринат Максютов анонсировал дату регистрации второй вакцины от коронавируса —15 октября 2020 года.