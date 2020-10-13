Попова не видит смысла в закрытии предприятий из-за коронавируса

Москва, 13 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит смысла в блокировке экономики и приостановке работы предприятий из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением она выступила на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», передает РИА Новости.

«Опыт работы системы в целом для населения всей страны <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», – сказала Попова.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали более 13 тысяч случаев коронавируса, выздоровели свыше семи тысяч человек. Количество летальных исходов составило 244, указал «Взгляд».

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Морозов назвал три условия, при которых РФ избежит карантина. В частности, он подчеркнул необходимость соблюдать меры по профилактике опасной инфекции.