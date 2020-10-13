Астролог назвала самые невезучие знаки октября

Москва, 13 октября. Астролог Людмила Муравьева назвала три самых невезучих знака зодиака в октябре. Она предупредила, что их ждут настоящие проблемы, пишет SM.news.

Звезды препятствуют Тельцам во всех его начинаниях. Тяга к веселью может обернуться расточительством или пропажей денег. Специалист рекомендует не носить с собой много наличных и быть умеренным в своих желаниях. Особенно это касается второй половины октября.

Тельцы должны проявлять заботу и внимание по отношению к родным, в противном случае они будут обижаться на вас. Муравьева советует вооружиться терпением, только «холодная» голова убережет вас от скандалов.

Львы в октябре захотят увеличить свое состояние, но лучше воздержаться от любых авантюр. Звезды в этом месяце против вас. Кроме того, из-за вашей медлительности на работе могут возникнуть проблемы. Начальство обычно штрафует сотрудников, которые не выполняют поставленную задачу в срок.

Муравьева призывает Львов взять себя в руки и быть начеку. Она считает, что сейчас очень важно правильно планировать свои дела и выполнять просьбы начальства вовремя.

Третьим самым невезучим знаком зодиака являются Весы. По словам специалиста, во второй половине месяца они могут быть склонны к раздражительности — на работе и с близкими. Конфликт лучше «заморозить» до того времени, когда вы придете в норму. Поскольку сейчас даже незначительная ссора может вылиться к крупный скандал с далеко идущими последствиями.

Напряженность дома будет влиять на вашу производительность на работе. Поэтому не стоит накалять обстановку, рекомендует специалист. В моменты, когда хочется покричать на окружающих, просто прогуляйтесь на свежем воздухе в одиночестве.

Ранее сообщалось, что с 14 октября Меркурий войдет в ретроградное положение. Когда Меркурий находится в Скорпионе, у многих людей обостряется интеллект, в этот период многие становятся более внимательными к мелочам. Такое состояние влияет на психику человека, он может быть щепетильным и раздражительным.