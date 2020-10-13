Милонов выступил против наказания для клиентов проституток

Санкт-Петербург, 12 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение Швеции наказывать за проституцию путем наложения больших штрафов на покупателя. Своим мнением он поделился на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».

«Это предложение — перекос в шведскую сторону, когда оголтелые феминистки считают, что любой мужик, имеющий намерение вступить в половой контакт с женщиной, — харассер. Я не считаю достойным мужика, который покупает себе за деньги девушек. Это значит, что он неполноценный. Либо у него есть какое-то отклонение, потому что это неестественно для мужчины — не иметь возможности очаровать женщину, либо он извращенец. В любом случае — этих людей нужно фиксировать», — предложил депутат.

По мнению Милонова, ничего хорошего в этом нет, потому что «использование услуг проституток — это просто моральное уродство».

«Что касается женщин. А что, это разве хорошее занятие? Потому что те, кто предлагают эти штрафы, одновременно выступают за то, чтобы легализовать проституцию, сделать из этого чуть ли не профсоюз, создать проституток и «ночных бабочек», — высказался политик.

Парламентарий выразил свою точку зрения насчет проституции в целом.