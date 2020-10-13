Минобороны РФ заявило об участии в скорейшей стабилизации в Карабахе

Москва, 13 октября. Минобороны РФ в рамках своих компетенций принимает участие в реализации инициатив, направленных на скорейшую стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

«Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже провел переговоры по данному вопросу с коллегами из соседних стран. В министерстве подчеркнули, что главная цель этой работы — немедленное прекращение боевых действия в Нагорном Карабахе и стабилизация ситуации в регионе.

Напомним, 27 сентября Азербайджан обстрелял населенные пункты в Нагорном Карабахе, после чего ситуация в регионе вновь обострилась. 9 октября главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве, и с 10 октября в Карабахе начало действовать перемирие, однако стороны практически сразу обвинили друг другу в нарушении договоренностей.