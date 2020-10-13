Минобороны РФ обеспокоено переброской боевиков в Карабах

Москва, 13 октября. Министерство обороны России выразило обеспокоенность в связи с появлением информации о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Об этом сообщили в Минобороны.

«Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что эта озабоченность доведена главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу до турецкого коллеги Хулуси Акара в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

Нагорнокарабахский конфликт длится с 80-х годов прошлого столетия. Периодически в регионе происходит обострение ситуации, одно из последних пришлось на конец сентября. В Москве на прошлой неделе между Ереваном и Баку прошли переговорах, в ходе которых было принято решение о прекращении огня с 10 октября.