ДТП в Турции за последние три месяца унесли жизни 808 человек

Анкара, 12 октября. Десятки тысяч ДТП произошли за последние три месяца в Турции. Аварии в разных частях страны стали причиной смерти 808 человек, сообщило издание Нaberturk.

По данным правоохранительных органов, в период с июля по сентябрь в Турции зафиксировали более 107 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 77 331 человек пострадал, а 808 — скончались.

ДТП чаще всего случались в официальной и культурной столицах Турции — Анкаре и Стамбуле. Также большое количество аварий пришлось на туристические центры — Анталью, Конью и другие провинции. Самыми безопасными городами оказались Ыгдыр, Ардаган и Байбурт, передает ведомство.

На сайте местной полиции опубликовали кадры с мест происшествий. В качестве примеров разместили записи, на которых демонстрируются аварии вследствие превышения допустимой скорости. Еще одной распространенной причиной столкновений является вождение в нетрезвом виде.

Дорожно-патрульная служба Турции сообщила о 57 тысячах поврежденных транспортных средств. Чаще всего участниками аварий становились легковые автомобили. Мотоциклы и автобусы попадали в ДТП значительно реже.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жертвами ДТП в Турции стали и граждане РФ. Под колесами микроавтобуса в Кемере погибла наша соотечественница Татьяна Токарева, также российские туристы попали в аварию со смертельным исходом на курорте Антальи.