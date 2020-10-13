Роспотребнадзор назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса

Москва, 13 октября. Тяжелые формы аллергии, злокачественные заболевания крови и новообразования являются одними из противопоказаний для вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что применять вакцину нельзя также при острых инфекционных, неинфекционных и хронических заболеваниях в стадии обострения. Гиперчувствительность к компонентам препарата, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины тоже являются противопоказаниями.

«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, к противопоказаниям относятся первичный иммунодефицит, беременность и период грудного вскармливания.

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов ранее сообщил, что разработанную центром вакцину зарегистрируют 15 октября. Документы поданы в Минздрав России. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

В Роспотребнадзоре рассказали, что большая часть добровольцев в рамках пострегистрационных исследований вакцины «Вектора» получит препарат, а остальные участники — плацебо. Специалисты планируют после регистрации «ЭпиВакКороны» провести два клинических исследования. Первое — с участием 150 лиц старше 60 лет. А для второго, многоцентрового наберут 30 тысяч добровольцев.