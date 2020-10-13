Шойгу призвал активнее бороться с коронавирусом на фоне осеннего призыва

Москва, 13 октября. Особое внимание борьбе с коронавирусом в армии необходимо уделить на фоне непрекращающегося осеннего призыва. С такой просьбой министр обороны России Сергей Шойгу обратился к военачальникам на селекторном совещании в Минобороны.

«Перед нами стоит задача — сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании. В связи с этим поручаю оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19», — сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Как объяснил Шойгу, это необходимо для того, чтобы избежать увеличения числа заражений личного военного состава. Он напомнил, что осенью будут призваны 128 тысяч человек. Глава Минобороны сообщил, что осознает всю сложность ситуации с коронавирусом в регионах, поэтому призывная компания учитывает все эпидемиологические нормы. Они уже доказали свою эффективность в весеннем призыве, поэтому Минобороны в них уверено.

«Ограничительные меры должны безусловно соблюдаться в повседневной деятельности, особенно при проведении масштабных мероприятий», — подчеркнул Шойгу.

Ранее генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги учений «Кавказ-2020», сообщив, что коалиционная группировка войск шести стран отработала на «отлично».