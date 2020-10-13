Мосгорсуд назначил дату апелляции по делу Ефремова

Москва, 13 октября. Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Судебное заседание состоится 20 октября в 11 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ухудшить свое положение по действующему законодательству в апелляционном суде обвиняемый не может, а вот сократить срок — вполне реально, пишет Kp.ru.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с трехлетним запретом управлять транспортными средствами после освобождения. После вынесения приговора артист отказался от услуг адвоката Пашаева. Новым адвокатом артиста стал юрист Роман Филиппов. Сейчас актер находится в СИЗО «Водник».