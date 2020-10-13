Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа

Грозный, 13 октября. Боевики, ликвидированные сегодня в Грозном, прибыли в Чечню из-за рубежа, заявил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

По данным Кадырова, члены незаконного бандфорирования планировали теракты на территории региона. С места боестолкновения были изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

«Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке», — подчеркнул Кадыров.

Он обратил внимание, что помощь в определении местоположения террористов оказали и местные жители, вовремя сообщившие о подозрительных лицах в одном из частных домов.

«Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа Росгвардии по Чеченской Республике. К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов», — добавил политик.

Он подчеркнул, что родственникам погибших будет оказана помощь от имени регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.