Трамп оценил острый ум Путина на 100%

Вашингтон, 13 октября. Американский лидер Дональд Трамп оценил острый ум президента России Владимира Путина на 100%, пишет ТАСС.

Глава американского государства сравнил умственные способности своего соперника — кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена — с интеллектом Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, По его мнению, Байден сильно уступает им в этой области.

Трамп считает, что у лидеров России, Китая и КНДР «на 100% острый ум». Он уверен, что возглавлять Соединенные Штаты не может политик, про которого нельзя сказать то же самое.

«У него не 100%, не 80%, не 60%», — сказал Трамп, говоря об умственных способностях Байдена.

Американский лидер также прокомментировал выступление своего соперника, у которого, по словам Трампа, был «плохой день».

«Он забыл имя Митта Ромни [сенатор-республиканец от штата Юта], он не знал, в каком он штате, и сказал, что баллотируется в сенат. Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я?» — сказал американский лидер в ходе выступления в штате Флорида.

Глава Белого дома предсказал, что у Байдена будет много плохих дней, пишет «Газета Кемерова».