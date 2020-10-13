Коронавирус, последние новости на 13 октября 2020 года. В России новые антирекорды с начала пандемии COVID-19: 13 868 новых зарегистрированных случаев за сутки, скончались 244 человека. Компания Johnson & Johnson приостанавливает испытания вакцины от коронавируса. Подробнее — в материале ФАН.

Оперативная информация на 13 октября

За сутки в России выявили 13 868 новых заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это почти на 300 человек больше, чем накануне. Также в нашей стране зафиксирован рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — 244 человека, это максимальное значение с начала пандемии.

Всего заболевших в РФ — 1 326 178 человек (+13 868 за сутки); выздоровели — 1 031 785 человек (+7550 за сутки); скончались — 22 966 человек (+244 за сутки).

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Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции из-за необъясненной болезни у одного из участников исследования. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем официальном сайте. Врачи выясняют состояние заболевшего, позже будут опубликованы дополнительны данные.

Компания Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса 23 сентября. В тестировании принимают участие около 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Компания рассчитывает выпустить вакцину на рынок в начале 2021 года.

Ранее о приостановке испытаний вакцины от COVID-19 заявила компания AstraZeneca, которая разрабатывает препарат совместно с Оксфордским университетом, однако после необходимых проверок тестирование продолжилось.

Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали российские ученые.