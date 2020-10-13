Онищенко назвал коронавирус индикатором биологической безопасности России

Парламентарий и врач Геннадий Онищенко назвал коронавирус индикатором биологической безопасности для любого государства планеты, в том числе для России. По мнению Онищенко, обеспечение биологической безопасности не менее важно, чем защита населения от химического и даже ядерного оружия. Пандемия COVID-19 стала тем индикатором, который показал, что в этой области еще многое предстоит сделать, отмечает он.

«Настало время нам от препирательств по поводу коронавируса, которыми увлекаются как профессионалы, так и все кому ни лень, перейти к осмыслению того, что нам делать дальше», — отметил в комментарии ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

Парламентарий привел мировую статистику по COVID-19 на 13 октября: всего зафиксированных случаев заболевания — 37,8 млн; выздоровело — 26,3 млн; скончались — 1,08 млн.

«Обращаю ваше внимание: значительный процент зафиксированных случаев — это легкое или бессимптомное течение болезни, а смертельные исходы в основном распространены среди групп риска — людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими болезнями, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это говорит, что контагиозность [заразность] COVID-19 невысока, во всяком случае, ниже, чем у гриппа».

Пока выигрывает Китай

«На фоне того, что мы знаем о коронавирусе, на мой взгляд, самое важное — это готовность разных стран к обеспечению собственной биологической безопасности, которая слагается из многих факторов, — говорит парламентарий. — Это не только умение противостоять эпидемиям и болезням, но и продовольственная безопасность, и другие важные аспекты. В данном случае именно коронавирус стал индикатором готовности разных стран обеспечить собственную биологическую безопасность».

Если судить по этим показателям, пока явно выигрывает Китай, отмечает Геннадий Онищенко.

«Думаю, в результате в выигрыше останется именно Китай, на территории которого произошло первоначальное преодоление межвидового барьера, когда вирус, существовавший в популяции перепончатокрылых, перекочевал на человеческую популяцию. Именно Китай сегодня демонстрирует самые впечатляющие успехи в борьбе с пандемией», — подчеркнул Онищенко, приведя соответствующую статистику.

На почти полуторамиллиардное население Китая на 13 октября в континентальной части КНР за все время пандемии зарегистрировано 91 252 случая заболевания, в том числе за последние сутки — всего 13 человек. Летальных исходов в последнее время не наблюдается. Тем не менее при обнаружении положительных тестов на COVID-19 там тестируют целыми городами, как это происходит сейчас в девятимиллионном Циндао.

«В Китае больных на сегодня мерее пяти тысяч, нет ни одного летального исхода. Это великолепная демонстрация того, как Китай с помощью средств профилактики, социального дистанцирования, изоляции справился с этой напастью. Это и работа в очагах, и своевременное тестирование, и другие средства профилактики, которые в совокупности дали столь впечатляющий результат», — подчеркивает заслуженный врач.

Это также касается китайской вакцины от COVID-19, подчеркивает Онищенко.

«Да, мы первыми на международной арене зарегистрировали вакцину от коронавируса. Но китайцы зарегистрировали вакцину еще в марте, и сейчас они проводят ее полевые испытания. Поскольку у них практически нет больных, они ищут возможность испытывать свою вакцину в других странах, в том числе у нас, хотя это и не афишируется», — рассказал парламентарий.

Высокий уровень обеспечения биологической безопасности на фоне пандемии COVID-19 демонстрируют также Южная Корея и Вьетнам, отмечает собеседник ФАН.

США и Великобритания — полный провал

А вот ведущие западные страны — Соединенные Штаты Америки и Великобритания — на фоне атаки коронавируса демонстрируют полный провал своих систем здравоохранения, отмечает Геннадий Онищенко.

«На другом полюсе находятся такие страны, как США, в которых нет даже намека на противоэпидемическую безопасность. При этом, напомню, именно США сразу после событий 11 сентября 2001 года применили биологическое оружие (бациллы сибирской язвы) против собственного народа, а затем, воспользовавшись этим инцидентом как предлогом, заблокировали создание международного механизма контроля соблюдения Конвенции о биологическом оружии», — напомнил Онищенко.

[Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия была подписана в 1972 году. — Прим. ФАН].

«Да, тогда американцы решили огромное количество сугубо политических задач. А сейчас на фоне их ужасающей статистики по коронавирусу они демонстрируют полную беспомощность в деле обеспечения своей биологической безопасности. Первая причина — в США нет здравоохранения. У них есть медицинский бизнес, для которого чем больше больных и чем тяжелее они болеют, тем выгоднее. При этом они никогда не сворачивали свои программы разработки биологического оружия», — подчеркивает первый зампред комитета Госдумы.

Не лучше ситуация с COVID-19 в Великобритании, где самая высокая летальность от коронавируса в Европе. Это также говорит о полном отсутствии в этой стране практического здравоохранения, говорит Онищенко.

Россия выполняет указ президента

Если говорить о ситуации с коронавирусам в России, необходимо вспомнить, что в нашей стране действует концепция в области биологической безопасности, продолжает Онищенко.

«Это Указ президента РФ от 11 марта 2019 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». Этот документ был принят вместо предыдущего аналогичного указа от 2013 года», — напоминает собеседник ФАН.

Вся госполитика по противодействию распространению COVID-19 в России должна строиться на основе этого указа, подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Мы должны на основании указа президента, беря на вооружение достижения Китая в этой области, обеспечить биологическую безопасность нашего государства. Это целая система мер, в том числе создание запасов защитных средств и лекарств, работа в очагах заражения, разработка и применение вакцин и так далее. Ради выполнения этой задачи должны слаженно работать все госструктуры», — подчеркнул парламентарий.

Претензии к ВОЗ

Есть претензии и к Всемирной организации здравоохранения, которая оказалась не на высоте в ситуации с пандемией COVID-19, говорит Онищенко.

«Все эти безумные рекомендации остановить все и вся шли именно от ВОЗ, от ее явно ангажированных экспертов, работающих в логике гибридной информационно-террористической атаки с целью спровоцировать экономический и политический кризис во многих странах. В чьих интересах проводится эта атака, еще предстоит выяснить», — говорит Онищенко.

Депутат Госдумы посетовал, что весной в начале пандемии Россия во многом бездумно последовала рекомендациям ВОЗ вместо того, чтобы сформулировать свои правила противодействия распространению инфекции.

«Наша национальная противоэпидемическая система обязана быть головной в ВОЗ, поскольку именно СССР и Россия обладают колоссальным опытом в этой области. Однако по неизвестным причинам мы не предоставили миру ничего разумного вместо неработающих рекомендаций ВОЗ, хотя мы имели для этого все основания. В результате мы имеем в нашей стране ухудшение экономических показателей, значительное сокращение ВВП, разорение малого и среднего бизнеса. Всего этого можно было избежать», — отмечает Онищенко.

Нам с этим жить

«Нам надо понимать, что с этой инфекцией нам жить. Мы уже много знаем о ней. Мы должны учитывать, что эпидемический рост еще будет продолжаться, поэтому необходимо максимально обеспечить контроль групп риска с учетом особенностей разных этнокультурных и социальных групп нашей страны. Средства защиты мы можем требовать от государства, но защита от распространения инфекции на 80% зависит от нас самих, от нашей дисциплины и ответственности», — говорит Онищенко.

Депутат ГД также напомнил, что необходимо привиться от гриппа, это поможет противостоять целому ряду респираторных инфекций, помимо COVID-19.

«Биологическая безопасность — это не просто слова. Защита от угроз в этой области не менее важна, чем защита от применения химического и даже ядерного оружия. Считаю, что вопросы биологической безопасности должны решаться на уровне Совета Безопасности России. Проблема касается всех, отсидеться не получится», — резюмировал Геннадий Онищенко.

На утро 13 октября 2020 года в России было зарегистрировано 13 868 новых заболевших коронавирусной инфекцией в течение последних суток. Это почти на 300 человек больше, чем в предыдущий день, и превышает майские пики заболеваемости. Также во вторник в РФ был зафиксирован рекорд по числу умерших за сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 244 человека.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 1 326 178 заболевших (+13 868 за сутки); выздоровели — 1 031 785 человек (+7550 за сутки); летальный исход — 22 966 человек (+244 за сутки).