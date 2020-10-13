ГИБДД объяснила, когда водителей штрафуют за нарушения на переходах

Москва, 13 октября. Штраф за нарушение на пешеходном переходе выписывается водителю в том случае, если его действия заставили переходящего дорогу изменить скорость или траекторию движения. Об этом говорится в разъяснениях, подписанных начальником ГИБДД РФ Михаилом Черниковым, направленных в регионы, пишет «Коммерсант».

Согласно правилам дорожного движения, приблизившись к пешеходному переходу без светофора, водитель должен уступит переходящим дорогу или ступившим на проезжую часть. Также необходимо уступать пешеходам при повороте автомобиля. Штраф за нарушение правил составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, пишет «ФедералПресс».

«Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», — поясняется в письме главы ГИБДД.

Дополнительные разъяснения потребовались, поскольку инспекторы часто некорректно выписываю штрафы водителям за нарушения на пешеходных переходах. Автомобилистам часто удается обжаловать штрафы через суд, поскольку инспектор далеко не всегда может предоставить видеозапись.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новые штрафы для автомобилистов. Они будут связаны с техническим состоянием транспортного средства.