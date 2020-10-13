Опубликовано видео спецоперации по уничтожению боевиков в Грозном

Грозный, 13 октября. Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры спецоперации по уничтожению боевиков в столице Чечни. Видео распространила пресс-служба НАК.

По данным ведомства, силовикам удалось ликвидировать четырех боевиков. Но в ходе операции преступники открыли огонь, в результате перестрелки погибли трое сотрудников Росгвардии погибли.

Сейчас в Октябрьском районе Грозного продолжает действовать режим КТО (контртеррористическая операция). По данным правоохранителей, в районе может готовиться новая террористическая угроза. В