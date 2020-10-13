На Украине обвинили Киев в подготовке страны к окончательной сдаче МВФ

Киев переходит к окончательной сдаче Украины МВФ и Всемирному банку. Об этом ФАН заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Всеукраинский опрос

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах, которые пройдут 25 октября, всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — заявил Зеленский.

На вопрос, о чем спросят украинцев, президент сказал: «Об этом позже».

Сдача страны МВФ

Как отметил Евгений Голышкин, команда президента Зеленского отчаянно пытается накрутить стремительно скатывающийся рейтинг типичным популизмом о «народовластии как важном механизме». Периодически играющий в «своего парня» Зеленский обещает каких-то пять вопросов, о которых граждане все время говорят.

«Какой статус будет у данного опроса, если команда зеленых в своей президентской и парламентской кампаниях и так обещали проведение референдумов чуть ли не каждый месяц по общественно-политическим значимым вопросам? При этом они не провели ни одного. Они приняли ряд губительных решений для будущего страны без оглядки на мнение народа», — пояснил Евгений Голышкин.

По его мнению, никаким юридическим статусом данный опрос обладать не будет. Потому,что с очень высокой долей вероятности там будут примитивные вопросы без содержательного смысла в стиле: Хотите ли вы, чтобы Украина стала сильной страной, а народ жил богато? Вы поддерживаете европейский уровень жизни в стране? Желаете ли вы усиления власти народа, чтобы он сам решал свою судьбу?

«Все это — обкатанные технологии для размыва внимания граждан, которые и так ежедневно думают в свете постоянных экономических провалов о судьбе страны и выживании своей семьи. Получается, что Зе — команда 100% переходит к активной фазе по реализации непопулярных требований МВФ и Всемирного банка. Кроме того, уже не раз спрогнозированная и ощутимая большинством населения дыра в бюджете динамично расширяется», — добавил Евгений Голышкин.

По его мнению, Владимир Зеленский надеется на слепоту и наивность граждан, как на фактор государственной политики. Украину ждет очередное политтехнологическое позорище и новые трудности, уверен Голышкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин посоветовал Зеленскому подать в отставку. По его мнению, украинский президент расписался в нежелании закончить войну в Донбассе.