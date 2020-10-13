Роспотребнадзор заверил, что очное обучение в школах регионов безопасно

Москва, 13 октября. Очное обучение в школах почти во всех регионах России сейчас безопасно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме обучения. <…> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что именно это сегодня и происходит в большей части субъектов России. Глава Роспотребнадзора подчеркнула,что дети полностью защищены, «проходят фильтры на входе».

Ранее первый этап Всероссийской олимпиады школьников — городской — стартовал в онлайн-формате. Ежегодно тысячи школьников по всей России демонстрируют отличные знания предметов. В 2019 году более пяти тысяч учащихся стали призерами городской олимпиады.