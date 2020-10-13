Политолог назвал четыре «шока» ЕС, которые не позволяют«сдерживать Россию»

Киев, 13 октября. Европейский союз за несколько лет растерял свои геополитические позиции и испытал четыре «шока», из-за чего Брюссель не может разработать грамотную стратегию по «сдерживанию России». Об этом рассказал немецкий политический эксперт Александр Рар в интервью изданию «Украина.ру».

Рар назвал несколько «шоков», которые стали причиной для смены привычного европейского порядка.

Первым «шоком» для геополитической позиции Брюсселя, по его мнению, стали выборы президенты США в 2016 году, на которых одержал победу Дональд Трамп. С приходом нового американского лидера Вашингтон выбрал политику эгоцентризма, что, в свою очередь, серьезно отразилось на отношениях с ЕС.

«Для Европы это шок, так как европейцы думали, что вместе с Америкой они выстроят общее политическое, экономическое, культурное, информационное пространство», – заметил Рар.

Вторым ударом стал выход Великобритании из состава Евросоюза, поскольку в Брюсселе не ожидали, что такая огромная страна сможет так быстро отменить членство в объединении европейских стран. По словам эксперта, эту ситуацию можно назвать одним из самых крупных политических провалов Европейского союза.

Еще одним «шоком» для Брюсселя стали политические принципы Турции, поскольку Анкара уже давно отказалась от идеи о вступлении в Европейский союз. Сейчас же турецкие власти все чаще приходят к выводу, что государству пора покинуть другую международную организацию — Североатлантический альянс.

В качестве последнего удара Рар привел санкционные меры ЕС, направленные против Российской Федерации. В Брюсселе начали понимать, что политика санкций попросту не работает, а экономические ограничения ударили, прежде всего, по западным компаниям.

«Так что Европа сейчас ослабла, поэтому для всяких там авантюр или стратегий типа «сдерживания России» у нее, честно говоря, сил уже нет», — резюмировал политолог.

Ранее Европейский союз принял решение о продлении санкций против России по «делу Скрипалей». Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2021 года.



