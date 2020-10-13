Власти Чечни помогут семьям погибших в Грозном правоохранителей

Грозный, 13 октября. Власти Чечни помогут семьям правоохранителей, погибших при спецоперации в Грозном. Об этом сообщил в Instagram министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

«Руководство РОФ имени первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова сообщает, что семьям погибших сотрудников будет оказана всемерная помощь», — написал он.

Дудаев подчеркнул, что обстановка в Грозном, в том числе на территории Октябрьского района, спокойная и стабильная. Никаких ограничительных мер власти не вводили.

Как сообщил ранее ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета, органы безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией обнаружили боевиков в частном доме. Принято было решение о проведении контртеррористической операции.

В НАК уточнили, что в ходе боестолкновения ликвидировали четверо бандитов, трое правоохранителей погибли.

Напомним, что на прошлой неделе в Чечне ликвидировали еще двух боевиков, готовивших теракты. КТО проводилась в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района.