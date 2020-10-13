Стало известно, какие меры используют работодатели РФ в борьбе с гриппом

Москва, 13 октября. Работодателей, не принимающих меры по борьбе с гриппом, стало меньше в четыре раза. Исследование провел сервис по поиску работы Superjob. Итоги опроса оказались в распоряжении ФАН.

В опросе приняли участие 500 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов России.

В 2020 году работодатели приняли меры профилактики COVID-19 и гриппа. 43% из них сделали обязательным ношение масок, дезинфицировать руки просят 27%. 17% предлагают персоналу пройти вакцинацию, 16% усилили санитарную обработку помещений и закупили рециркуляторы воздуха. Также работников просят носить перчатки (13%) и увеличивают дистанцию между рабочими местами (10%). 3% компаний запрещают больным сотрудникам появляться на работе. Еще 3% считают полезным проветривание помещений.

Не принимают мер по профилактике гриппа и ОРВИ только 6% опрошенных. Год назад этот показатель был равен 23%, пять лет назад — 53%.