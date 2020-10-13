Экономисты рассказали, когда цена нефти вырастет до 70 долларов за баррель

В горизонте до 2025 года спрос на нефть может не вернуться к докризисному уровню, однако затем потребление черного золота будет расти за счет развивающихся стран. Подробнее о ценах на нефть — в материале ФАН.

70 долларов за баррель

Стоимость нефти в 2025 году может вырасти до 71 доллара за баррель. Такие данные следуют из доклада Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2020.

Согласно базовому сценарию, при котором цена на черное золото вырастет до 71 доллара за баррель, ведущим государствам мира удастся победить пандемию коронавируса в 2021 году. В этом случае глобальная экономика сможет вернуться к докризисному уровню уже до конца будущего года.

Другой сценарий предусматривает, что коронавирус не удастся победить в 2021 году. В таком случае к 2025 году цена нефти вырастет до 59 долларов за баррель и до 72 долларов — к 2040 году.

Доллар по 60 рублей

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев обратил внимание, что 50-70 руб. за баррель мы увидим уже в следующем году. В этом случае Минфин снова начнет покупать валюту в резервы, а пара доллар/рубль — 60-65 руб. Но это, конечно, оптимистичный сценарий, который подразумевает, что вторая волна пандемии не обрушит мировую экономику и вместе с ней цены на нефть.

«Второй момент — американские президентские выборы, запланированные на 3 ноября текущего года. Нефтяники и спекулянты опасаются, что победа Джо Байдена будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и, соответственно, новому обвалу цен. Выход Ирана на нефтяной рынок котировки черного золота, естественно, начнут отыгрывать с опережением», — пояснил Разуваев.

По его словам, на нефтяном рынке «быки» за Трампа, за Байдена — «медведи». Победа Трампа может вызвать небольшое ралли на нефтяном рынке. До конца года стоит ориентироваться на цену барреля Brent — 40-45 долларов.

Эпоха нефти подходит к концу

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что сложно прогнозировать цены на нефть на такой длительный период. Однако стоит подчеркнуть следующее: эпоха нефти действительно подходит к концу.

«С этой точкой зрения согласна и ОПЕК, которая опубликовала недавно свой долгосрочный прогноз по потреблению сырья в мире. В горизонте до 2025 года спрос на нефть может не вернуться до докризисного уровня, однако затем потребление черного золота будет расти за счет развивающихся стран. Развитые страны будут постепенно сокращать потребление нефти, в результате чего произойдет увеличение доли потребления природного газа и снижение доли нефти в глобальном энергопотреблении», — пояснил Деев.

То, что эпоха высоких цен (на уровне около 100 долларов за баррель) на нефть прошла, можно сказать наверняка. В течение ближайших нескольких лет котировки будут балансировать в пределах 40-55 долларов за баррель, уверен эксперт.

«В текущем году цены на нефть не поднимутся выше 45 долларов с большой перспективой снижения к 30 долларам за баррель, в среднем по году цены составят 40-43 доллара. В следующем году по мере углубления мирового кризиса и снижения потребления сырья цены останутся в этих же параметрах, хотя возможен кратковременный рост до примерно 50 долларов за баррель», — заключил Деев.

Ранее стало известно, что американские производители сжиженного природного газа (СПГ) собираются экспортировать в страны Европы сырье на фоне восстановления цен на топливо. Если цены на газ в Европе не будут падать, то, по мнению экспертов, загрузка заводов в США по производству СПГ должна вернуться на докризисный уровень уже в ноябре.