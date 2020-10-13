Пресс-служба Зеленского опозорилась с польским флагом в Twitter

Киев, 13 октября. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оказалась в центре небольшого скандала после того, как разместила в Twitter сообщение о встрече украинского лидера с польским коллегой Анджеем Дудой. В посте флаг Польши перепутали с флагом другой страны.

В сообщении пресс-службы Зеленского говорится о визите Дуды в Киев.

«Рад приветствовать Анджея Дуду в Киеве. Вместе мы дали новый импульс отношениям между Польшей и Украиной. Мы полны решимости развивать двустороннюю торговлю и укреплять экономические связи», — отмечается в Twitter-аккаунте украинского лидера.

Также в сообщении говорится, что Зеленский с нетерпением ждет форума Польши и Украины в Одессе, при этом вместо названий стран в текст вставили их флаги. Однако пресс-служба президента Украины ошиблась, и на месте польского флага появился флаг Индонезии. Флаги обеих стран состоят из белой и красной полос, но у флага Индонезии красная полоса находится сверху, а у флага Польши — снизу.

Сотрудники пресс-службы Зеленского довольно быстро заметили ошибку и исправили ее, но пользователи Twitter успели обратить внимание на конфуз.

«Дилетанты у власти», «Они не перепутали, они просто не знают, что есть разница! Неучи! Позорники!», «Вова опозорился на весь свет!» — написали комментаторы.

Кроме того, некоторые подписчики Зеленского возмутились, что пост опубликован на английском языке. В комментариях даже иронично поинтересовались у президента Украины, почему пост не на польском.