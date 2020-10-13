Зеленский собирается задать украинцам пять важных вопросов

Киев, 13 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к жителям страны заявил, что в день выборов 25 октября задаст пять важных опросов каждому избирателю. Ролик был опубликован в Telegram-канале политика и в его официальных аккаунтах в Instagram и других соцсетях.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали», — сказал он.

По словам Зеленского, эти вопросы нужны, чтобы узнать мнение каждого избирателя, а «не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств».

«Впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты» — добавил он.

Какие именно это будут вопросы, президент Украины не сказал, но пообещал сообщить об этом позже.

Напомним, 25 октября на Украине пройдут парламентские выборы. Их итоги подведут 6 ноября. На территории ДНР и ЛНР выборы отменили. Это вызвало критику со стороны некоторых депутатов Рады, отмечает телеканал 360. В частности, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что ему за такое решение «стыдно и горько».