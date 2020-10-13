Попова назвала среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 13 октября. Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю составляет восемь случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что это почти в семь раз ниже, чем в Израиле, передает РИА Новости.

«Сегодня даже на подъеме у Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки в среднем за семь дней, составляет порядка восьми на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около восьми», — уточнила Попова на конференции «Пандемия 2020».

По ее словам, в Израиле заболеваемость держится на уровне 54 случаев на 100 тысяч населения в сутки. В Испании — 21, Великобритании — 22, Нидерландах — 27, в Бельгии и во Франции — 28.

Как сообщил ранее оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России с начала пандемии выявили 1 326 178 случаев COVID-19. Из них 13 868 — за минувшие сутки. 1 031 785 человек выписали по выздоровлению.

Более 12 тысяч россиян уже получили отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Первый в мире препарат от COVID-19 был зарегистрирован Минздравом России в августе. Специалисты объяснили, что два компонента вакцины вводят с промежутком в три недели.