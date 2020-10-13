Психологи назвали пять типов женщин, которым не грозит одинокая старость

Москва, 13 октября. Психологи назвали типы женщин, которым не грозит одинокая старость. Специалисты отмечают, что каждому человеку уготован свой жизненный путь, но женщины определенного психотипа найдут себе пару в любом возрасте, передает «Пятый канал».

Женщины, которым повезло найти свою вторую половину, будут счастливы в браке всю жизнь. Эти отношения построены на взаимоуважении, любви, преданности. Мужчина и женщина испытывают друг к друга крепкие и искренние чувства, поэтому они проживут вместе до глубокой старости.

Психотип женщины-матери — очень распространенный. В этих отношениях все решает женщина, она больше зарабатывает, контролирует мужа. Такая женщина становится супругу «матерью», а он превращается в «сына». Если обоих партнеров такое положение дел устраивает, они спокойно живут долгие годы.

Следующий тип — всепрощающая жена. Такая женщина обычно сосуществует со скверным мужем. Она постоянно терпит его выходки, скандалы, измены. Брак держится на терпении женщины. Психологи считают, что в этих отношениях никто из супругов не счастлив. Но женщина не может уйти от мужчины, поэтому пара продолжает «тянуть лямку».

Женщины, которые боятся одиночества и жизни «с десятью кошками» на старости не будут одни. Они готовы связать свою жизнь с любым, кто предложит руку и сердце. Их неизбирательность может сыграть злую шутку — жизнь с «первым попавшимся» человеком может быть несчастливой. Но ради штампа в паспорте и гарантии того, что с ними на старости кто-то будет рядом, они готовы потерпеть.

Некоторые женщины поздно выходят замуж. Они уже построили карьеру, обзавелись собственной квартирой, автомобилем, дачей. Словом, сделали все, что обычно делает мужчина. И потому к выбору спутника жизни подходят менее прагматично, как остальные.

Для них в отношениях важна «тихая гавань». Спокойный, мягкий мужчина, который заварит чай и подаст плед в холодные вечера — вот, что важно. Женщины в таких отношениях обретают гармонию и живут полноценной и счастливой жизнью до самой старости.