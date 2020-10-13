Стало известно, что Лопырева переживает семейный кризис

Москва, 13 октября. Модель и обладательница титула «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева переживает сильнейший кризис в отношениях с мужем Игорем Булатовым, сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

По этим данным, проблемы в отношениях супругов начались из-за бедственного финансового положения бизнесмена.

«Деньги закончились совсем. Он в долгах», — говорится в сообщении.

По сведениям СМИ, Лопыреву предупреждали о финансово нестабильном положении ее жениха задолго до свадьбы. Знакомые говорили ей, что он лишь пускает своей избраннице пыль в глаза, обещая роскошную жизнь. На деле же миллионы находятся не на его, а на корпоративных счетах, принадлежащих отцу его бывшей жены Таты Карапетян.

В СМИ также начали ходить слухи о том, что пара близка к разрыву. На такие мысли наводит и тот факт, что модель уже больше месяца не выкладывает фотографии с супругом в соцсетях. Сейчас Лопырева вместе с сыном Марком Лео отдыхает в Турции, выкладывая с отдыха фотографии в откровенных бикини.

Тем не менее еще летом в отношениях семейной пары было все хорошо. Лопырева выкладывала с социальные сети свадебные фото и делилась с подписчиками секретом романтических отношений. По словам 36-летней модели, сохранить романтику их паре помогают свидания и сюрпризы. Лопырева отметила, что еще в самом начале отношений пара устраивала свидания в парках Москвы или других странах. Эту традицию вице-мисс Россия и ее супруг сохраняют и после рождения сына.

Лопырева не скрывает, что вышла замуж за Булатова по большой любви, решив разорвать ради этого долгие и серьезные отношения с певцом Николаем Басковым.