Исинбаева оправдалась за нелепую речь в разговоре с Путиным

Москва, 13, октября. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объяснила свою нелепую речь во время выступления перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом пишет интернет-издание StarHit.

В интервью шоу «Вечерний Ургант» олимпийская чемпионка рассказала, что ее странное поведение было связано с волнением, поскольку разговор шел на действительно важные для нее темы. Спортсменка говорила о важности цифровизации студенческого спорта, и на реализацию этой задачи запросила у Путина 15 миллионов рублей.

«Я не могу молчать, потому что люблю спорт и болею за него душой. У меня вообще жизнь — спорт, а вся моя настоящая работа бесплатная. Когда выступаешь перед президентом, реально мысли путаются, но суть была сказана», — заявила Исинбаева.

По ее словам, она не знала, кому адресовать свое сообщение, поскольку оно касалось всех присутствующих на собрании лиц.

«Я попросила деньги из внебюджетных средств для оцифровки студентов, чтобы мы смогли посчитать всех студентов, вовлеченных в спорт», — добавила прыгунья.

Напомним, что на видео, которое моментально разлетелось по Сети, 38-летняя спортсменка не смогла грамотно сформулировать мысль во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и получила волну критики от общественности за непрофессионализм, пишет Ura.ru.

«Это общая цель нашей страны, это ваша цель, но наша задача. Вернее, нет… В общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — неожиданно запнулась Исинбаева.

Также спортсменка подчеркнула, что не во всех учебных заведениях есть студенческие спортивные клубы, и что необходимо способствовать их созданию.

Ранее Исинбаева вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. В августе спортсменку госпитализировали, однако причину она не назвала.