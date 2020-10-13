МИД ФРГ подтвердил заинтересованность в хороших отношениях с Россией

Берлин, 13 октября. Германия заинтересована в хороших или в «хотя бы разумных» отношениях с Россией, несмотря на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости.

«Случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — сказал он, комментируя заявления политиков и экспертов о возможной заморозке отношений Берлина и Москвы.

Маас подчеркнул, что Германия живет торговлей и научным обменом, и именно поэтому Берлин хочет сохранять добрые взаимоотношения со всеми соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении, передает НСН.

Также немецкий министр отметил, что за прошедшие годы ФРГ приложила немало усилий, чтобы поддерживать отношения с Россией. По словам Мааса, трудно назвать главу внешнеполитического ведомства, с которым он встречался бы чаще, чем с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, глава МИД ФРГ напомнил, что Россия и Германия осуществляют живой обмен на уровне гражданского общества, а также между студентами, деятелями искусства, учеными и в сфере экономики, сообщает телеканал «360».

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание на борту рейса Томск — Москва 20 августа. Блогера сначала доставили в омскую больницу, а затем вывезли на лечение в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального якобы отравили ядом из группы «Новичок», однако разработчик вещества Леонид Ринк уже неоднократно указывал на несостоятельность данной версии.