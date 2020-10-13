Появились фото мертвого нижегородского стрелка

Нижний Новгород, 13 октября. Фотографии мертвого нижегородского стрелка, подозреваемого в убийстве трех человек в Борском районе, появились в распоряжении ФАН.

Молодого человека ранее нашли мертвым. По версии правоохранителей, в минувший понедельник он поссорился с бабушкой, у которой гостил в Большеорловском, после чего выстрелил ей в живот. Затем 18-летний парень открыл огонь по соседям, направился к остановке и обстрелял автобус.

В результате стрельбы погибли три человека, еще трое пострадали, их госпитализировали. Бабушка стрелка, по словам медиков, находится в крайне тяжелом состоянии. Ее успешно прооперировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. В СК РФ уточнили, что стрелку проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.