Гузеева показала фото самого дорогого человека

Москва, 13 октября. Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева показала фотографию самого дорогого человека. Снимок появился в Instagram артистки.

На опубликованном снимке изображена мама Гузеевой Альбина Андреевна в молодости. Очевидно, природная красота досталась актрисе от матери.

«Мой Ангел! Два года без тебя. Никого так не любила. Спасибо. Прости», — подписала публикацию Гузеева.

Главная сваха страны тяжело переживала уход Альбины Андреевны из жизни. Ее не стало в 2018 году. После смерти матери Гузеева стала трепетно относиться к своей дочери Ольге Бухаровой. Она старается не критиковать наследницу, хотя та часто дает повод.

Поклонники удивляются, что такая строгая ведущая «Давай поженимся» не может справиться со своей дочерью. Гузеева неоднократно жаловалась на хейтеров, которые проклинают ее и детей. Поэтому звезде пришлось отключить комментарии в соцсетях.

Ранее в блогерском сообществе раскритиковали Ольгу Бухарову, которая называет себя блогером-стилистом, живет на деньги матери и кичится «независимостью» за чужой счет.

Она упрекнула девушек, что встречаются с пожилыми мужчинами «ради лучшей жизни». По мнению Бухаровой, ухажер не может годиться девушке в отцы, потому что такие отношения кажутся ей «нездоровыми».

Сама Бухарова «отпугивает» таких кавалеров кольцом на безымянном пальце. По ее словам, многие мужчины думают, что она замужем или обручена, и не пытаются с ней заговорить.

Ольга уверена, что ей пока рано думать о замужестве. Подписчики считают, что это позиция обеспеченной родителями девушки, она не нуждается в поддержке со стороны мужчины.