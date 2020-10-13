В Грозном нейтрализованы четверо боевиков, трое правоохранителей погибли

Грозный, 13 октября. В Грозном силовики нейтрализовали четверых боевиков, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки погибли трое правоохранителей, сообщил ТАСС источник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. Во время боестолкновений с боевиками трое сотрудников Росгвардии погибли», — сообщил сотрудник НАК.

Кроме того, в комитете сообщили, что в Октябрьском районе Грозного введен режим КТО.

«Принято решение о проведении с 07.40 по Москве 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — говорится в сообщении.

Оперштаб располагает данными о том, что в районе готовится новая террористическая угроза. В городе приняты меры приняты меры по усилению охраны и обороны объектов с массовым пребыванием людей.

Ранее спецслужбы были задействованы в поисках убившего нескольких человек в Нижегородской области. Его разыскивают ОМОН и СОБР.