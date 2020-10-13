Обнаженная Ольга Орлова с кокосами поразила фанатов

Москва, 13 октября. Телеведущая Ольга Орлова поразила фанатов обнаженным фото с кокосами. Снимок она разместила у себя в Instagram.

На летнем снимке Ольга Орлова предстала в бикини без лифчика. При этом обе груди она прикрывает двумя очищенными кокосами.

Фотография привела в восторг подписчиков телеведущей.

«Словно гурия из султанских покоев», — написал фанат.

«Оленька, какая вы грациозная! Фигурка ладная, просто мечта», — восхитилась подписчица.

«Всех хейтеров гоните прочь, нечего досаждать такой изящной девушке», — призвал поклонник.

«Соблазнительно, как вы грудь прикрыли!! Есть простор и для фантазии», — восхитился подписчик.

Однако нашлись и те, кто указал, что у Орловой уже есть взрослый сын, следовательно, такие откровенные снимки ей «не к лицу».

«Сын уже вырос, а мамуля все голышом», — возмутился подписчик.

«Как Кадони это терпит?!» — спросила фанатка.

Ранее Ольга Орлова рассказала, как добиться успеха. Она поделилась со своими подписчиками размышлениями о людях, которые ее окружают. По словам звезды, рядом с ней всегда те, с кем интересно. Женщина добавила, что одни довольствуются тем, что есть. А другие постоянно совершенствуются, работают над собой. Орлова добавила, что ей неважно, какое было прошлое человека. Главное, что ему удалось добиться невероятных результатов и построить карьеру.