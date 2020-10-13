Перечислены продукты, которые ускоряют старение организма

Москва, 13 октября. Продукты с содержанием рафинированных углеводов могут провоцировать развитие сахарного диабета и ускорять старение организма, заявила врач-диетолог Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда».

Продукты, содержащие белую муку, сахар и крахмал, при чрезмерном употреблении препятствуют биосинтезу белка. Это в свою очередь способствует ускорению старения организма.

Специалист также напомнила об исследовании американских ученых, которые заявили, что жареная «до корки» пища может ускорить старение. Этот процесс связан с повышенным содержанием в пище глюканов.

Ранее эксперты турецкого издания Sabah рассказали о продуктах, которые ускоряют старение организма, указало интернет-издание «Подмосковье сегодня». Потребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, а это приводит к появлению морщин и потере упругости кожи. Специалисты советуют воздержаться от чрезмерного потребления фастфуда, жареной жирной пищи, консервов, сосисок и колбас, напомнил «Мир 24».