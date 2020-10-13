Основателя бренда «Довгань» Лиллевяли задержали в США

Москва, 13 октября. Российского предпринимателя, основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли задержали в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела.

Информацию о задержании подтвердил также и представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. МВД России считает, что предприниматель является организатором финансовой пирамиды, которая собрала девять миллиардов рублей под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых оказался Никита Михалков и топ-менеджер «Русала».

По версии следствия, мужчина расхищал средства клиентов под видом оказания брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам якобы сделать вклад в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги себе. В России предпринимателя обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Отметим, что Лиллевяли находился в США с начала 2020 года по эстонскому паспорту, однако визы у него не было. Бизнесмен мог оставаться в стране только на 90 дней.

Ранее Лиллевяли объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.