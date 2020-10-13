В ФРГ заявили, что инцидент с Навальным должны расследовать только в России

Берлин, 13 октября. Инцидент с блогером Алексеем Навальным должны расследовать только в РФ, поскольку именно в России находится все для этого необходимое. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости.

«Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири, и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы», — сказал министр.

Маас отметил, что все доказательства, анализы крови и свидетели находятся именно в России. Он также подчеркнул, что в Германию Навального доставили через два дня после инцидента.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера госпитализировали. Спустя два дня впавшего в кому Навального вывезли на лечение в немецкую клинику «Шарите». Блогера вывели из медикаментозной комы 7 сентября.

Немецкие эксперты заявили, что случившееся с Навальным якобы является результатом отравления ядом из группы «Новичок». При этом один из создателей данного вещества Леонид Ринк и эксперт по биологическому оружию Виктор Никулин в беседе с телеканалом «360» опровергли данную версию, заявив, что во время интервью Юрию Дудю блогер не выглядел как человек, против которого применили упомянутый яд.