Массовый расстрел в Нижегородской области — что известно к этому часу

Трагедия, разыгравшаяся в понедельник в Борском районе Нижегородской области, подошла к логической развязке: 18-летний подросток, подозреваемый в убийстве трех человек и ранении еще троих, найден мертвым. По данным правоохранителей, речь идет о самоубийстве. На теле погибшего обнаружены следы огнестрельных ранений. Как сообщили в Следственном комитете, тело найдено в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области, где накануне произошла стрельба. По официальным данным, в результате стрельбы погибли трое, еще три человека получили ранения. Одна пострадавшая (бабушка стрелка) находится в кране тяжелом состоянии, однако информация о ее смерти опровергнута. По факту происшествия возбуждено уголовно дело по статье об убийстве двух и более человек.

Трагедия у города Бор

Информация о стрельбе в Нижегородской области с возможными жертвами появилась в понедельник около 17.30 в нескольких Telegram-каналах. Сообщалось, что неизвестный преступник открыл огонь по рейсовому автобусу и остановке рядом с ним в поселке Большеорловское. Первоначально была информация о четырех погибших и троих раненых.

Позже источник ФАН в правоохранительных органах Нижегородской области сообщил, что погибших трое, а предполагаемый преступник еще не пойман. В больницу ближайшего города Бор доставили двух пострадавших — женщину с огнестрельным ранением в грудь и мужчину с ранением в ноги.

Вскоре экстренные службы уточнили, что стрелку 18 лет, его зовут Даниил (Данила) Монахов и что у него при себе было два ружья и много патронов. Сразу появилось предположение, что к преступлению он готовился заранее.

Сообщалось также, что, прежде чем начать стрелять по автобусу и остановке, он (по некоторым данным после ссоры) выстрелил в живот своей бабушке Галине Монаховой-Козловой, у которой находился в гостях. Затем подозреваемый открыл огонь по соседям, которые оказались среди жертв, а потом уже — по остановке и по автобусу. В автобусе никто не пострадал.

Позже появилась информация, что Галина Монахова в результате ранений скончалась, однако затем эти сведения были опровергнуты. В областном Минздраве сообщили, что женщину успешно прооперировали, но она все еще находится в крайне тяжелом состоянии.

Вечером в центральной больнице города Бор был объявлен общий сбор всех хирургических бригад, а в это время правоохранительные органы начали операцию по задержанию стрелка. Жителям посоветовали не покидать дома, на месте работали полиция и Росгвардия, операцией руководил начальник ОМВД по городу Бор, присутствовали представители Следственного комитета.

Погибшие и пострадавшие

Из источника ФАН в правоохранительных органах известны имена пострадавших и фамилии погибших.

Раненые:

Галина Монахова-Козлова, бабушка стрелка — огнестрельное ранение брюшной полости и грудной клетки, раздроблена рука, находится в крайне тяжелом состоянии. Валентина Жогонова (1957 года рождения) — огнестрельное ранение грудной клетки и бедра. Виктор Артюхин (1954 года рождения) — огнестрельное ранение бедра.

Погибшие:

Николай Селезнев (1958 года рождения). Сергей Напылов (1962 года рождения). Андрей Тихомиров.

Новый «Колумбайн»?

Как сообщает Telegram-канал Readovka, Даниил Монахов, расстрелявший людей в поселке Большеорловское, возможно, планировал преступление еще со школы. Сообщается, что одноклассники отозвались о Данииле, как о нелюдимом и необщительном парне, который часто шутил про смерть и интересовался темой массового расстрела в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Также сообщается, что в девятом классе Монахов планировал устроить в школе теракт, но о его планах узнали в ФСБ. Преступление было предотвращено, а парня поставили на учет.

Тем не менее это не помешало Монахову легально зарегистрировать оружие, к которому он испытывал нездоровую тягу с детства. По версии соседей, он увлекался охотой, на которую ходил вместе с отцом. У соседей, кстати, никаких нареканий по отношению к Даниилу не было.

Монахов зарегистрировал ружье всего десять дней назад, сообщает канал Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах Нижегородской области. Даниилу выдали разрешение на оружие 2 октября, в тот же день он получил регистрацию на свой Hatsan ESCORT, однако на преступление он взял также второй ствол — охотничий ИЖ отца.