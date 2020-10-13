Россияне назвали страны, где хотели бы отметить Новый год

Москва, 13 октября. Россияне перечислили страны, где хотели бы отметить Новый год, передает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Сервис опросил 2,5 тысячи жителей России. 12% опрошенных ответили, что хотели бы встретить Новый год в РФ. 8,8% граждан назвали Таиланд. 7% респондентов хотели бы отправиться в Чехию. 6% и 5% набрали Италия и США соответственно.

Также популярными странами для празднования Нового года оказались Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.

Сейчас в РФ открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

Ранее эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на новогодние каникулы россиян. Эксперт считает, что пандемия коронавирусной инфекции вряд ли даст россиянам возможность отравиться за границу в первые дни нового года. Поэтому будет популярен внутренний туризм. По мнению специалиста, часть россиян традиционно отправится на черноморское побережье. Также спросом будет пользоваться горнолыжный туризм на Красной Поляне и Эльбрусе.

Ожидается, что зимой у отечественного туризма будет скачок популярности. Как заметил эксперт, в том числе и благодаря госпрограмме кешбэка за внутренние туры.