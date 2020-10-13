В Госдуме объяснили, почему Польша отказала Украине в праве на Крым

Отказ Польши Украине в праве на Крым — это «оговорка по Фрейду», так как существующие соглашения исходят из того, что послевоенные границы нерушимы. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Олег Морозов.

Отказ Польши

Польский лидер Анджей Дуда публично и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского отказал Киеву в праве на Крым. На заявление главы Польши в Twitter указал известный политолог Владимир Корнилов.

Дуда накануне поселил Киев. В ходе встречи он и Зеленский заявили о необходимости «восстановления международно признанных границ Украины» и сохранения санкций против Москвы.

Однако польский президент, как отметил Корнилов, оконфузился, говоря о территориях.

«Любое перемещение границ после Второй мировой войны <…> является недопустимым», — сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой.

Политолог напомнил, что Крым после Второй мировой войны «остался частью России».

«Киев выразит протест Польше?» — спросил Корнилов.

Как тонко Дуда сегодня в присутствии Зе отказал Украине в праве на Крым!

Цитирую польского президента: «Любое перемещение границ после Второй мировой войны... является недопустимым».

Напомню, после Второй мировой войны Крым остался частью России❗️

Киев выразит протест Польше? pic.twitter.com/WFcGuxhn8k — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 12, 2020

«Оговорка по Фрейду»

Как отметил Олег Морозов, с одной стороны это «оговорка по Фрейду», потому что существуют Ялтинское и Потсдамское соглашения, которые исходят из того, что послевоенные границы нерушимы. В этом смысле польские приобретения имеют значения.

«Поляки благодаря выдающимся политикам того времени — Сталину, Рузвельту и Черчиллю — приобрели немецкие территории, которые отошли Варшаве по итогам Второй мировой войны. Поэтому у Дуды в крови сидит этот тезис. И когда он его произносит, он думает о Польше. Но при этом забывает, что одновременно говорит о Крыме. Или, например, говорит о Югославии, которую расчленили силовым способом. Ведь она являлась членом Организации Объединенных Наций (ООН) и была в других границах по итогам Второй мировой войны», — пояснил депутат.

Политик уверен, что Дуда все же не признает Крым российским. При этом подобная оговорка показывает, что западные политики, в том числе и польские, живут в мире двойных стандартов.

«Если что-то выгодно для Польши, идет одна риторика. Давайте, значит, признавать послевоенные границы, тогда Крым — не украинский. Это типичный пример когнитивного диссонанса, которым страдают современные европейские политики», — заключил Олег Морозов.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.