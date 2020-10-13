Звездный визажист раскрыл секрет молодости знаменитостей старше 40 лет

Нью-Йорк, 13 октября. Звездный визажист и стилист Рику Кампу, имеющий 30-летний стаж работы в сфере красоты, раскрыл, в чем состоит секрет молодости знаменитостей старше 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Кампу за годы работе в Голливуде успел посотрудничать с такими известными актрисами, как Гвинет Пэлтроу и Мег Райан, моделями Рэйчел Хантер и Синди Кроуфорд.

Визажист обратил внимание, что у женщин старше 40 лет морщины становятся заметнее. Кожа теряет эластичность, становится дряблой. Кроме того, появляется гиперпигментация — темные пятна на лице, шее, груди и руках.

Кампу советовал знаменитостям, в первую очередь, изменить подход к повседневному макияжу. Для того, чтобы сделать лицо визуально моложе, он рекомендовал накручивать ресницы с помощью специальных щипцов и красить тушью, а на веки наносить тени коричневых оттенков. Так взгляд будет выглядеть более открытым. А вот от теней с блестками и блесков для губ визажист порекомендовал отказаться.

Немаловажным в вопросе сохранения красоты, по его словам, является питание. Кампу призвал не забывать о пользе витаминов C, А, B5, D, E, K. Они содержатся в яйцах, авокадо, молочных продуктах, мясе, рыбе, орехах. По его словам, полезно также принятие ретиноидов в виде таблеток или использование косметических средств с этими веществами.

Стилист настоятельно рекомендовал пользоваться солнцезащитными кремами и делать массаж для лица, чтобы разгладить неровности кожи.

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